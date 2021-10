Catastrophes naturelles : « la sinistralité pourrait augmenter de 50% d’ici 2050 »

Antoine Quantin, directeur des réassurances et des fonds publics à la Caisse centrale de réassurance

Parce qu’il a fait ses preuves et permet un retour à la normale rapide. Il a été mis en place en 1982 avec deux objectifs : que l’immense majorité des biens assurés des particuliers, des entreprises et des collectivités locales soit couverte contre les catastrophes naturelles et à un coût abordable. S’il existe des pays où les assureurs peuvent se retirer de certaines zones, ce n’est pas le cas en France.