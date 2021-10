Très peu de collectivités s’assurent contre les risques numériques

Assurance

Publié le 25/10/2021 • Par Alexandre Léchenet • dans : Actu juridique, France

Alors que les attaques informatiques se multiplient contre les collectivités, elles sont très peu à s'être assurées contre les risques numériques. Une couverture qui ne doit pas cependant négliger la protection des infrastructures et les règles basiques de cyber-sécurité.

550 000 euros à Châlon-sur-Saône, 350 000 à Houilles… Après une cyberattaque, la facture peut parfois être lourde. Malgré cela et alors que le nombre d’attaques informatiques ne cesse d’augmenter, peu de collectivités s’assurent.

1% des collectivités assurées

Selon une étude sur la cyberassurance menée par l’association pour le management des risques et des assurances de l’entreprise (AMRAE) et publiée au printemps, seulement 1% des collectivités ont souscrit à une assurance sur les « cyber-risques », principalement parmi les plus importantes (et les plus riches).

En se reposant sur les analyses des courtiers en assurance, l’étude estime que 48 régions, départements ou métropoles et 27 communes de plus de 5000 habitants ou ...

