MNA : un hébergement contre un retour au pays

Mineurs non accompagnés

Publié le 25/10/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Actu experts prévention sécurité, France

Le 12 octobre, la préfecture de la Gironde a conditionné l’hébergement d’une quinzaine de jeunes étrangers à l’acceptation d’une aide au retour dans le pays d’origine. Evalués comme majeurs par le département, ils étaient tous en recours et en attente de l’audience du juge des enfants. Une décision « inédite », dénoncent la Cimade et Médecins du monde, qui porte atteinte à la présomption de minorité.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Combien sont-ils, ces mineurs isolés étrangers, ayant engagé un recours contre une décision administrative les estimant majeurs, et qui sont en attente d’une audience chez le juge des enfants ? Les statistiques font défaut. Le droit aussi. Ces jeunes, qui pour partie se révèlent mineurs, n’en ont aucun. Ils se situent dans l’ombre d’un vide juridique qui leur est plus que préjudiciable et les laisse sans aucun secours. C’est ce qu’illustre l’affaire qui vient de se dérouler à Bordeaux.

Des citoyens venus en aide aux mineurs en recours

Quand des mineurs étrangers se présentent pour l’évaluation de leur âge et de leur isolement, ils sont mis à l’abri par les services départementaux. S’ils sont reconnus mineurs non accompagnés (MNA), ils sont confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ...