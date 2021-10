Inclusion numérique : « Nous sommes tous des aidants numériques »

Accueil

Publié le 22/10/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : France

La 4e édition de Numérique en commun[s] s’est déroulée les 20 et 21 octobre au château de la Mercerie, près d’Angoulême. L’occasion de questionner l'impact de la dématérialisation et de rappeler, au-delà de l'indispensable triptyque du secrétaire de mairie, du médiateur numérique et du travailleurs social, que nous sommes désormais tous des aidants numériques.

