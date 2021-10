En Ariège, des maires à l’écoute des évolutions du sport

Sport en milieu rural

Publié le 22/10/2021 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport

En septembre dernier, une soixantaine d’élus ariégeois ont été sensibilisés aux questions relatives à l’organisation territoriale du sport en milieu rural. De quoi grappiller quelques idées autour de la mutualisation, du rapport à la licence ou de la diversification du secteur associatif vers le sport-santé par exemple.

« Le sport est un sujet qui monte », sourit Norbert Meler, maire (PS-EELV) de Foix et président de l’Association des maires et des élus de l’Ariège. C’est justement dans ce cadre qu’il avait organisé fin septembre dernier, une réunion d’information – et de « formation », glisse-t-il – sur le thème de l’organisation territoriale du sport. « Nous organisons régulièrement des rendez-vous de ce type pour les maires du département », resitue Sophie Saffon, directrice de l’association des maires de l’Ariège. L’occasion de se pencher sur des classiques de la fonction publique territoriale comme les problématiques de budget ou d’assurances des communes, celles liées aux transitions voire bientôt, les questions de cybersécurité. Le sport ? « Oui, c’est plus rare mais nous constatons ...

