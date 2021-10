Un nouveau service pour la rénovation de l’habitat

Un parcours usager simplifié pour rénover son habitat ? C’est ce que proposera le service public France Rénov’ dévoilé dans un communiqué du ministère chargé du Logement, et cela à partir du 1er janvier 2022.

France Rénov’ est la nouvelle formule du service public de la rénovation de l’habitat qui accompagnera, dès le 1er janvier 2022, les usagers qui souhaitent rénover leur logement. Les informations et conseils délivrés seront neutres, gratuits et personnalisés, l’objectif étant de sécuriser le parcours de rénovation énergétique, de rendre les aides plus lisibles et de mieux orienter les ménages vers les professionnels compétents. Ce service public s’appuiera sur un site internet qui permettra notamment de réaliser une simulation pour identifier les aides financières possibles. Un annuaire des professionnels certifiés y sera également ...