L’Etat se range aux capteurs de CO2… avec modération

Qualité de l'air

Publié le 22/10/2021 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Comme il s’y était engagé, le gouvernement aidera financièrement les collectivités à acquérir des capteurs de CO2 pour leurs écoles, collèges et lycées. Le dispositif couvrira la période allant du 28 avril au 31 décembre 2021 et il concernera les seuls établissements scolaires publics.

Cela faisait des semaines que le texte était attendu dans le monde des collectivités, en particulier par celles affichant des réticences pour des raisons budgétaires à se doter de capteurs de CO₂. D’autres, plus proactives, espéraient récupérer au moins une partie des dépenses engagées. Le 26 août, interrogé par La Gazette lors de sa conférence de presse de rentrée, le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, avait, en effet, annoncé la publication, « par voie de circulaire », des conditions de l’aide financière que l’Etat allait consentir aux communes, départements et régions afin de les aider à acquérir de tels matériels.

Seuls les établissements publics concernés

C’est finalement deux mois plus tard, une « instruction interne » et non une circulaire qui a été envoyée aux ...