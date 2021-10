De bonnes pratiques à déployer pour lutter contre les déserts médicaux

Accès aux soins

Publié le 22/10/2021 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Bonnes Pratique santé social, France

Le rapport que la délégation aux collectivités territoriales du Sénat a rendu public mercredi 20 octobre 2021 sur les déserts médicaux recense une série de « bonnes pratiques » inspirantes dans les territoires et formule des préconisations à l'intention de l'Etat. Il offre une boite à outils, tant au niveau local que national, pour améliorer l'accès aux soins dans les secteurs où les médecins manquent.

La santé a beau être une compétence régalienne, les élus locaux, interpellés partout par leurs concitoyens pour trouver des solutions à leurs difficultés d’accès aux soins, « ont inventé des solutions pertinentes », notamment face aux « carences de l’Etat », a souligné Françoise Gatel, présidente de la délégation aux collectivités territoriales lors de la présentation du rapport.

A l’issue de leurs rencontres et observations, Philippe Mouiller, sénateur (LR) des Deux-Sèvres et Patricia Schillinger, vice-présidente de la délégation aux collectivités territoriales et sénatrice (RDPI) du Haut-Rhin, ont formulé 12 recommandations dans leur rapport intitulé « Les collectivités à l’épreuve des déserts médicaux : l’innovation territoriale en action ...

