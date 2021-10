Accueil

Développement local

Les mille et une vies des cafés nouvelle génération qui raniment les campagnes

Publié le 22/10/2021 • Par Frédéric Ville • dans : France

Vachères (Alpes-de-Haute-Provence) ©Véronique Pagnier DP D.R.

Aujourd’hui, 26 000 communes sont dépourvues de cafés. Des professionnels, des associations et des élus ne s’y résolvent pas. Et aujourd’hui, certaines communes, propriétaires de locaux, vont au-delà de ce simple besoin. La mutualisation des coûts et des services, la qualité des produits du terroir et le bénévolat sont autant d’axes à suivre pour rouvrir ou maintenir les cafés. 

