Les solutions du Shift Project pour décarboner les collectivités

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Publié le 22/10/2021 • Par Audrey Chabal • dans : France

Le Shift Project a ouvert le capot des administrations publiques pour s'attaquer à la décarbonation de leur fonctionnement interne. Voici les solutions dont les collectivités doivent s'emparer pour prendre leur part à la réduction annuelle de 5% des émissions de C02.

Partant du constat que “la France ne pourra pas respecter les Accords de Paris et atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 sans l’appui des 5 millions d’agents publics”, soit 20% de l’emploi en France, le think tank the Shift Project fondé par l’ingénieur Jean-Marc Jancovici a dévoilé le 21 octobre son rapport pour “décarboner l’administration publique”.

“Pour atteindre l’objectif de neutralité carbone, il faut réduire de 80% nos émissions, ce qui signifie réduire de 5% par an si l’on commence immédiatement”, a souligné Jean-Guillaume Bretenoux, chef de projet “administration publique” au Shift. Le think tank élabore, depuis le premier confinement, au printemps 2020, un “Plan de transformation de l’économie française” (PTEF). Au total, une quinzaine de rapports proposent des pistes pour “décarboner” différents secteurs d’activité. Dans le viseur : la Présidentielle et 2050.

Côté administration, il s’agit de s’attaquer à sa vie quotidienne et à son fonctionnement interne, et non aux politiques publiques. Concrètement, le Shift Project a présenté des actions à mettre en œuvre dans les trois versants, soit “dans les bureaux, mais aussi l’enseignement, la justice, les hôpitaux ou encore la recherche”, afin de réduire la facture énergétique, a indiqué Jean-Guillaume Bretenoux. Revue de détails pour les collectivités.

