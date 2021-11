Ecrits professionnels

Les écrits des policiers municipaux font l’objet d’une modification réglementaire

Publié le 09/11/2021 • Par Géraldine Bovi-Hosy • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, Actu juridique, France, Vos questions / Nos réponses prévention-sécurité • Source : Géraldine Bovi-Hosy

Salle de rédaction (rapports, main courante, bulletin de service, etc) © Bertrand Holsnyder

Les écrits des agents de police municipale sont soumis à un certain formalisme afin de vérifier la validité juridique de la procédure et la force probante de l’acte. Ainsi un certain nombre d’articles du code de procédure pénale sont cités dans les visas. Or des modifications des textes cités peuvent intervenir sans que l’on s’en aperçoive. C’est le cas avec le décret du 30 août 2021 qui modifie la numérotation de certains articles du code de procédure pénale. Autant intégrer de suite ces nouveautés dans les écrits nous conseille notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy..

