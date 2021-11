Police : par quoi a été remplacée la clé d’étranglement ?

Techniques d'intervention

Source de polémique, la clé d'étranglement a disparu des techniques d’intervention des forces de l’ordre. Une note de la police nationale datée de juillet 2021 précise les nouveaux gestes auxquels les forces de l'ordre peuvent recourir. A la demande d’un de nos lecteurs, moniteur en maniement des armes en police municipale, notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy, fait le point sur ce que l’on sait des méthodes proposées.

L’abandon de cette technique d’intervention policière controversée avait été annoncé en janvier 2020 suite à la mort d’un livreur à Paris lors d’une interpellation par la police nationale. Cependant, elle n’avait pas été remplacée officiellement avant une note de juillet 2021. Comme souvent, les instructions propres à la police et la gendarmerie nationales ne sont pas communiquées aux polices municipales. Or, il importe que les agents de police municipale soient a minima informés des nouveautés en matière de techniques d’intervention des forces de l’ordre.

Comme souvent, on constate que si policiers nationaux et gendarmes sont réunis sous le même ministère, ils continuent de fonctionner en parallèle et pas nécessairement au même rythme ni de la même manière…

