Cantines : quelques recettes pour lutter contre le gaspillage

Restauration scolaire

Publié le 26/10/2021 • Par Guillaume Doyen • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, Bonnes pratiques Education et Vie scolaire, France

La lutte contre le gaspillage alimentaire, inscrite dans deux lois, Egalim et Climat et Résilience, constitue désormais un objectif de premier plan, que les collectivités peinent à atteindre. Les cadres territoriaux ont planché sur ce dossier, lors du congrès national de l'Andev.

« La réflexion autour de l’alimentation : un préalable à la transition écologique de nos villes ? » : c’est l’un des sujets que les territoriaux ont étudié, lors du congrès de l’Andev (Association nationale des directeurs et des cadres des villes et des collectivités territoriales), qui s’est tenu à Metz du 20 au 22 octobre, et dont le thème général portait sur l’éducation et le développement durable.

La lutte contre le gaspillage dans les cantines scolaires, c’est un des leviers de la grande ambition éducative des collectivités. Mais passer à l’action est plus complexe qu’il n’y paraît. Quelques pistes ont été présentées pour limiter des pratiques coûteuses et polluantes.

Réduire ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Éducation et vie scolaire E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Education et Vie scolaire pendant 30 jours J’en profite

Cet article est en relation avec le dossier