Précarité énergétique

Le chèque énergie, efficace mais insuffisant par temps de crise

Publié le 21/10/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Solarisys / adobestock.com

C’est un outil simple et efficace qui a peut-être souffert d’un manque de communication à ses débuts. Envoyé à environ 5,8 millions de ménages, il reste néanmoins insuffisant dans le contexte de la flambée des coûts du gaz et de l’électricité, malgré sa revalorisation récente et conjoncturelle de 100 euros.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Lutte contre la pauvreté

Mal logement

Prestations sociales

Rénovation énergétique

Social