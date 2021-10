Un parcours usager simplifié pour rénover son habitat ? C’est ce que proposera le service public France Rénov’ dévoilé dans un communiqué du ministère chargé du Logement, et cela à partir du 1er janvier 2022. ...

En interdisant aux acteurs locaux d’abonder les aides apportées aux porteurs de projets photovoltaïques, le nouveau mécanisme de soutien tarifaire fait réagir. Les collectivités sont-elles condamnées à ne plus accompagner les dynamiques locales ? Oui et non. ...