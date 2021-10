Réforme de l’autonomie : les associations de l’aide à domicile pas totalement convaincues

PLFSS 2022

Publié le 22/10/2021

Pour compenser l'absence de loi "grand âge", le projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoit des réformes de l'aide à domicile. Mais les questions restent nombreuses.

En l’absence de grande loi autonomie, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoit plusieurs articles concernant le secteur. C’est le cas de l’article 30, qui prévoit une fusion à terme des Saad , Ssiad et Spasad , pour simplifier les démarches des personnes âgées, handicapées ou leur proches. Ce modèle intégré de Service autonomie à domicile (SAD) avait été évoqué lors d’une réunion de préparation du projet de loi Générations solidaires.

Le « oui mais » du secteur

De toute évidence, la logique satisfait les acteurs. Jérôme Perrin, directeur de la qualité et du développement de l’ADMR, reconnaît que « l’idée est séduisante : demain, avoir des services qui soient en capacité d’assurer un pilotage d’aide et de soins évite un millefeuille d’intermédiaires pour les bénéficiaires. » Idem du côté de l’UNA qui, par la voix de Vincent Vincentelli, son responsable règlementation, admet « partager l’objectif annoncé de la création des services d’autonomie à domicile ». L’Uniopss y est également favorable, Jérôme Voiturier, son directeur général, estime qu’un « service intégré pluridisciplinaire de type Spasad généralisé sera plus intéressant pour les personnes. »

Sauf que le PLFSS ne paraît pas le bon moyen d’y arriver… « On sent bien que le gouvernement fait que ce qu’il peut dans le cadre d’un PLFSS, alors qu’il aurait fallu la fameuse grande loi Générations solidaires pour faire une véritable réforme de fond… Globalement, on change l’intitulé, mais sur le fond, pour l’instant, il n’y a pas de changement manifeste dans l’organisation », continue Vincent Vincentelli. La coexistence de service autonomie à domicile ayant une activité d’aide et de soins, de SAD ayant une activité uniquement d’aide, de SAD tarifés et de non tarifés, ne préfigure pas une offre intégrée au plus près des besoins…

Les SSIAD appelés à disparaître

Le texte évoque la publication, au plus tard le 30 juin 2023, d’un décret fixant le cahier des charges national définissant les conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des services autonomie, avec un délai supplémentaire de deux ans pour les Ssiad, à compter de la publication du décret d’application. Ce délai devrait permettre aux Ssiad de se réinventer, car le texte les condamne à terme : « Il n’y aura pas à terme de service autonomie qui ne fasse que du soin, les Ssiad doivent donc développer une activité d’aide à domicile. Comment ? Depuis la loi d’adaptation de la société au vieillissement, les départements délivrent peu de nouvelles autorisations de services d’aide. Et cette tendance lourde ne devrait pas changer », estime Vincent Vincentelli.

Pour Jérôme Perrin, l’articulation reste à affiner : « Le Service autonomie à domicile intégré proposera une offre d’aide et de soins. Soit un Saad se dote d’une offre de soins, en fusionnant avec un Ssiad ; soit il développe une activité de soins, ce qui pose quand même une question ; soit le Saad conventionne avec un service d’infirmières libérales par exemple. Ce qui remet en cause le principe du libre choix de l’offre de soins par le client. S’il ne veut pas aller vers l’ IDEL qui a été conventionnée, comment fait-on ? » s’interroge-t-il.

Plusieurs amendements ont été déposés afin de parvenir à l’uniformisation pleine des SAD, prévoyant par exemple que tous aient une activité d’aide et de soins à domicile et généralisant la tarification de l’activité d’aide à domicile.

Ehpad centre ressources

L’article 31 du PLFSS permet aux Ehpad volontaires de devenir des « centres de ressource territoriale », fournissant à la fois des aides pour les professionnels du domicile (centre de formation, plateaux techniques, échanges avec le domicile…) et pour les personnes âgées dépendantes qui auraient besoin d’un suivi à domicile renforcé.

Cette disposition étonne les fédérations qui plaident pour que l’on prenne en compte la réalité de l’offre de services sur les territoires. Unanimes, elles demandent à ce qu’on étudie la possibilité de confier à d’autres établissements médicosociaux cette responsabilité : « laissons les ARS juger de la réalité territoriale et de sélectionner l’établissement ou le service médico-social le plus légitime à assumer ce rôle », tranche Vincent Vincentelli.

Ce message a été largement porté auprès de la rapporteure, Caroline Janvier (LREM), et un certain nombre d’amendements ont été déposés en ce sens.

Pour Vincent Vincentelli, un autre problème se niche dans ce texte : « Les missions de ressources sont financées exclusivement par les ARS sur la base de la section soins du budget des Ehpad. Or, le texte parle d’accompagnement renforcé à domicile. Ça serait la première fois que de l’accompagnement à domicile, compétence des départements, ressorte pour une partie de l’offre d’une compétence ARS. Je ne suis pas sûr qu’en termes de clarté ni même d’organisation, ce soit une bonne solution. »