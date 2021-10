Médecine préventive : les prescriptions des élus et des syndicats

Santé

Publié le 22/10/2021 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Améliorer le fonctionnement des services de médecine préventive des collectivités est devenu indispensable. L'examen du projet de décret sur le sujet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a été l'occasion de rappeler l'impasse dans laquelle elles se trouvent et la nécessité de revaloriser les métiers de médecins territoriaux.

Favoriser le développement d’équipes pluridisciplinaires dans les services de médecine préventive, permettre de libérer du temps médical, et mettre en œuvre l’équilibre nécessaire entre visites médicales et activités en milieu professionnel. C’est l’objet du projet de décret qui était présenté le 20 octobre au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT).

Le sujet préoccupe au plus haut point. Car 80 % de la population totale des médecins du travail avaient atteint l’âge de départ à la retraite en 2020, ont rappelé les élus. Cette pénurie touche l’ensemble de la profession médicale : les médecins qui partent à la retraite ne pourront plus être remplacés à cause du « numerus clausus ».

