PLF 2022 : tous les enjeux et les évolutions avant l’examen de la seconde partie

Budget 2022

Avant le début, lundi 25 octobre, des discussions des députés autour de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022, retour sur les principales dispositions déjà adoptées et analyse des principaux enjeux à venir, notamment autour de la réforme des indicateurs financiers qui fâche déjà.

Chiffres-clés

« Pas révolutionnaire », « pré-électoral » « sans surprise pour les collectivités », ce dernier projet de loi de finances du quinquennat, dont la première partie a été votée mardi 19 octobre, ne soulève pas les passions du secteur local et de ses observateurs. Ce qui n’empêche pas tous les commentateurs de suivre avec attention les évolutions d’un texte de transition, construit dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire et à la veille d’une élection présidentielle, après laquelle tous les acteurs locaux espèrent voir émerger de nouvelles relations entre l’Etat et les collectivités.

Dernier PLF avant l’élection présidentielle

Ce PLF résonne « des ultimes conséquences de la réforme fiscale, du contexte sanitaire et son cortège de mesures et du plan de relance et sa déclinaison territoriale », a expliqué Arnaud Menguy, sous-directeur des finances locales et de l’action économique à la direction générale des collectivités locales (DGCL) lors du webinaire organisé mardi 19 octobre par la Gazette des communes et le Club Finances, en partenariat avec KPMG et les Caisses d’Epargne.

Dans ce contexte partagé par tous les acteurs, l’analyse du président (PS) du Comité des finances locales (CFL), André Laignel est, comme à son habitude, la plus critique. Lors de la journée des finances publiques « coût de la crise Covid pour les budgets et relance économique » organisée par l’APVF, le premier vice-président délégué de l’Association des maires de France (AMF) a décrit cette loi de finances comme « stagnante. C’est même une perte de recettes en euros constant pour les collectivités à cause de la très forte inflation qui risque de tourner autour de 4% ».

Alors que les décrets sur la reconduction du filet de sécurité aux collectivités et celui sur la compensation des recettes tarifaires viennent d’être examinés par la CFL avant publication (voir encadré en bas d’article), le PLF 2022 entame désormais la seconde étape de son examen : lundi 25 octobre, les députés commenceront les discussions dans l’hémicycle autour de la seconde partie. D’ores et déjà plusieurs évolutions techniques ont été votées en première lecture dont la majorité est destinée à ajuster les compensations accordées aux collectivités suite à la réforme de la fiscalité locale :

Ajustement de la compensation des communes et EPCI avec prise en compte des rôles supplémentaires jusqu’au 15 novembre 2021 au titre de 2020

Exclusion de la remise à la charge pour les communes et EPCI dont le taux de TH a augmenté en 2018 ou 2019 à la suite d’un avis de la Chambre régionale des comptes et pour les communes et EPCI en situation de pacte financier et fiscal

Correction du dispositif de compensation péréquée de 51,6 millions d’euros, assis sur le produit net des frais de gestion de la taxe foncière

Compensation de la baisse des frais de gestion perçus au titre du financement de la formation professionnelle

Le principal point de désaccord lors des discussions sur la première partie du PLF relative au volet recette a concerné les régions. Plusieurs amendements ont souhaité revenir sur la minoration des variables d’ajustement en 2022, à hauteur de 50 millions d’euros, mais la majorité ne les a pas voté. Le fait que la facture ne soit adressée qu’aux régions avait fortement énervé Régions de France. Dans le détail, la répartition s’établit ainsi selon le rapport de Laurent Saint-Martin, le rapporteur général du Budget :

Les députés ont également adopté l’expérimentation de la recentralisation du RSA, non sans quelques débats sur les modalités de calcul du montant à compenser à l’Etat. Pour le moment, seul le département de Seine Saint-Denis a signé un accord avec le Premier ministre, Jean Castex le 21 septembre dernier. Selon Laurent Saint-Martin, l’économie induite par la recentralisation pour le département en 2022 s’élèverait à 40 millions d’euros. Selon les prévisions de la CNAF, le 93 pourrait réaliser une économie de 147 millions d’euros sur 5 ans, soit 29 millions d’euros par an.

La réforme des indicateurs financiers, mesure phare de ce PLF

Mais c’est surtout la réforme des indicateurs financiers qui retient actuellement l’attention. Elle sera étudiée dans la seconde partie du texte budgétaire. Le potentiel fiscal est élargi à de nouvelles ressources fiscales (1), l’effort fiscal est simplifié et une fraction de correction permettant une neutralisation complète des effets de la réforme en 2022 est prévue jusqu’en 2028. « On peut s’interroger s’il n’y a pas une arrière pensée électorale car en 2022 le coefficient de correction est de 1. On ne bouge pas », tacle le sénateur Les Républicains, Charles Guené. Or selon des simulations consultées par le président de la Commission des finances du Sénat Claude Raynal (PS), à la fin du lissage « il pourrait y avoir des variations sur certaines communes oscillant entre plus et moins 40 % de produit » assène-t-il devant le député (LREM) Jean-René Cazeneuve, très surpris, lors de la matinée des finances locales du 21 octobre organisées par l’Association des petites villes de France.

Ces modifications inspirées par le travail du CFL ne réjouissent pas complètement André Laignel. « C’est d’une complexité rare. La sagesse a été de geler à ce stade la plupart des paramètres. Il y a des effets pervers et malheureusement beaucoup ne sont pas corrigés. On a demandé aux communes pendant des années d’être plus intégrées dans leur intercommunalité. Or, plus vous aurez été bon élève, plus vous serez pénalisé puisque votre effort fiscal sera en baisse. Que veut dire aujourd’hui l’effort fiscal alors que l’on a quasiment plus de levier fiscal ? Comment l’améliorer sans matraquer nos concitoyens ? » s’interroge-t-il…

Prévisibilité et stabilité

Si ces mesures ne sont pas de nature à fragiliser une situation « globalement financière solide avant la crise », elles ne garantissent pas « tout à fait une certaine prévisibilité des ressources des collectivités et une stabilité de leur contexte financier » prévient Anne-Laure Caumette la directrice de mission secteur public chez KPMG. En cause, la baisse supplémentaire des impôts de production décidée lors du plan de relance qui « participe à une nouvelle baisse de l’autonomie fiscale des collectivités notamment pour les départements et les groupements à fiscalité propre. L’experte pointe également la croissance de certaines charges, liées à l’inflation, mais aussi à de nouvelles contraintes qui se répercutent sur la taxe Gemapi ou le traitement des déchets (TGAP, TEOM). D’après la note de conjoncture de la Banque postale, la GEMAPI est en augmentation de 40% dans les EPCI en 2021.

L’incertitude institutionnelle et politique liée aux mesures à prendre pour réduire les déficits publics et à la portée de la loi 3DS en cours de discussion au Parlement, va également peser sur les stratégies financières des collectivités : « On va assister à la perte de maitrise de certains arbitrages via une recentralisation des ressources et via une révision de la gouvernance des finances publiques locales qui passera peut-être par une plus grande sincérité et transparence du budget mais aussi par la mise en place d’une pluriannualité de la loi de finances » pronostique Anne-Laure Caumette. Une demande de visibilité pour les collectivités partagée par Jean-René Cazeneuve, le président de la délégation aux collectivités à l’Assemblée nationale : « C’est inacceptable que l’on donne aux collectivités pour l’année en cours les montants des dotations en avril sans explication. Il faudrait de la visibilité sur 2 ou 3 ans ». « Avec la réduction du levier fiscal direct, l’enjeu de demain pour les collectivités est d’être en capacité de piloter leurs dépenses, qu’elles maitrisent de moins en moins » conclut la consultante de KPMG.

Deux projets de décrets devant le comité des finances locales Le comité des finances a examiné, le 19 octobre, deux projets de décrets sur les compensations des pertes des collectivités liées à la crise sanitaire. Le premier concerne certaines pertes de recettes subies en 2020 par les services publics locaux. Il vient préciser les critères d’application du dispositif de compensation voté lors de la loi de finances rectificative pour 2021. Deux dotations seront mises en place : une dotation de l’État au profit des régies constituées auprès des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de leurs établissements publics, des syndicats mixtes et des départements, pour l’exploitation d’un SPIC et confrontées en 2020 à une diminution de leur épargne brute ;

une dotation de l’État au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des

syndicats mixtes ayant subi en 2020, d’une part, une perte importante d’épargne brute et, d’autre part, une perte de recettes tarifaires au titre de certains de leurs services publics à caractère administratif ou une perte de recettes de redevances versées par les délégataires de service public. Il a reçu un avis défavorable de la part de l’ensemble des associations d’élus. « 210 millions par rapport à 2,9 milliards d’euros de pertes tarifaires en 2020 ce n’est pas à la hauteur des enjeux et en plus ce décret apporte des contraintes supplémentaires par rapport à la loi ce qui risque de réduire encore un peu plus le nombre de bénéficiaires », regrette André Laignel, le président du CFL. Il critique principalement l’exclusion des régies dont « les recettes enregistrées sur le compte 757 « Redevances versées par les fermiers et concessionnaires » représentent plus de 90 % des recettes réelles de fonctionnement du budget en 2019 » (disposition dans l’article 2 du projet de décret). Selon les estimations de la DGFIP, environ 3 100 services publics locaux ou entités devraient en bénéficier pour une somme de l’ordre de 203 millions d’euros (1 200 services publics locaux industriels et commerciaux (SPIC) pour un montant d’environ 137 millions d’euros pour la première dotation et environ 1 900 collectivités bénéficiaires pour un montant d’environ 75 millions d’euros pour la seconde dotation). Un autre projet de décret acte la reconduction en 2021 de la clause de sauvegarde des recettes fiscales garantissant aux communes et EPCI un niveau minimum de ressources pour faire face à la crise du Covid-19. Selon la fiche d’impact du projet de décret présentée au comité des finances locales, le montant total d’acompte versé en 2021 s’élèverait à 60 millions d’euros environ. Ce filet de sécurité bénéficierait à 4 079 communes pour un montant de 40 millions d’euros, 48 EPCI à fiscalité propre pour un montant de 9 millions d’euros et 44 groupements de collectivités AOM ou percevant de la fiscalité tourisme et loisir pour un montant de 11 millions d’euros.