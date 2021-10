Petits déjeuners gratuits à l’école : sur le terrain, ça n’est pas si simple

Lutte contre la pauvreté

Publié le 29/10/2021

L’ambition du gouvernement est de tripler le nombre de petits déjeuners distribués gratuitement à l’école cette année. Mais sur le terrain, le déploiement se heurte aux questions financières et logistiques.

C’était une des promesses phare du Plan pauvreté annoncé il y a 3 ans : l’accès de tous les élèves à un petit-déjeuner équilibré pour leur offrir de meilleures conditions d’apprentissage. Lancée en mars 2019, l’opération des petits déjeuner gratuits à l’école n’a pas eu l’ampleur escomptée, avec 153 000 petits déjeuners servis en 2019-2020, puis 90 000 en 2020-2021. L’objectif de toucher 200 000 élèves n’a pas été atteint.

Dispositif élargi

Pour encourager les communes, l’aide de l’Etat a été revalorisée le 1er septembre 2020 d’un euro par petit déjeuner à 1,30 euro en métropole, et 2 euros en Outre-mer. Depuis la rentrée de septembre 2021, le dispositif est élargi. Les petits-déjeuners peuvent être proposés dans d’autres écoles que REP et REP+ que les élus et les services académiques ...