Photovoltaïque : le nouvel arrêté tarifaire complique-t-il la vie des collectivités ?

Energie

En interdisant aux acteurs locaux d’abonder les aides apportées aux porteurs de projets photovoltaïques, le nouveau mécanisme de soutien tarifaire fait réagir. Les collectivités sont-elles condamnées à ne plus accompagner les dynamiques locales ? Oui et non.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Energie - air - climat

Energies renouvelables