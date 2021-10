Pollution sonore : « il faudrait que les élus prennent toute leur part »

NUISANCES SONORES

Publié le 21/10/2021 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, actus experts technique, France

Le 13 octobre, pour la première fois depuis sa création, le Conseil national du bruit a été auditionné à l'Assemblée nationale. Entretien avec Laurianne Rossi, sa présidente. Une thématique transversale qui concerne en premier lieu les collectivités.

Pourquoi le bruit doit-il devenir un enjeu de santé publique ?

Ce n’est pas qu’il doit le devenir, le bruit est bien un enjeu de santé publique, au-delà de l’enjeu environnemental et du cadre de vie. Il faut que tous les élus locaux et les pouvoirs publics en prennent conscience. C’est d’ailleurs l’objet de notre étude, publiée par le CNB et l’Ademe : nous y démontrons, études à l’appui, que le bruit crée des pathologies graves chez nos concitoyens. Nous les listons et nous en évaluons le coût : 156 milliards d’euros par an.

Aujourd’hui, clairement, la pollution sonore n’est pas appréhendée à la même hauteur que d’autres pollutions. Mais je n’oppose pas les combats les uns aux autres. La lutte contre la pollution de l’air et celle du bruit sont complémentaires. Par exemple, quand vous ...