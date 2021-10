Artificialisation des sols : les préfets doivent mobiliser les collectivités

Aménagement du territoire

Publié le 21/10/2021

Sans attendre la publication des textes d'application de la loi "Climat et Résilience", le gouvernement, pour respecter ses nouveaux objectifs de sobriété foncière, appelle les préfets à renforcer leur accompagnement des collectivités, en mobilisant les outils contractuels et la planification locale.

Il n’y a pas de temps à perdre. La loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 a fixé l’objectif de réduire de moitié, sur les 10 prochaines années, le rythme d’artificialisation des sols au niveau national. Cet objectif doit être décliné, au niveau régional, d’ici 2 ans, et jusqu’au niveau local d’ici 6 ans maximum.

Par une circulaire publiée le 20 octobre, Barbara Pompili, ministre de la transition écologique, Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique chargée du logement, donnent leurs directives aux préfets pour atteindre cet objectif, sans attendre la publication des décrets et circulaires d’application de la loi. Ils devront rendre compte sous 6 mois de la mise en œuvre de cette circulaire.

Quatre piliers stratégiques

Les préfets doivent ainsi inviter les régions à constituer les instances de dialogue associant les collectivités et l’Etat pour dresser un état des lieux de l’artificialisation des sols et préparer la territorialisation des objectifs qui a vocation à intégrer leurs Sraddet. Ils doivent aussi préparer et actualiser les notes d’enjeux de l’Etat aux collectivités en matière de sobriété foncière qui ont vocation à nourrir cette démarche. Enfin, ils doivent accompagner spécifiquement les collectivités du bloc communal dans la préparation des échéances.

En lien avec les collectivités territoriales, les préfets doivent consolider et déployer simultanément quatre piliers complémentaires : une stratégie territoriale fondée sur l’accompagnement des CRTE ; des outils opérationnels tels que les ORT et les PPA ; les outils de planification locale ( Scot et PLUi ) ; et des moyens renforcés d’intervention, à travers les programmes tels que Action Cœur de Ville, Petites villes de demain et Territoires d’industrie et les crédits de France relance (Fonds friche, aide à la pierre pour l’amélioration du parc de logement social et privé, etc.)

Miser fortement sur les PLUi

« L’échelle intercommunale est en effet la plus pertinente pour garantir l’efficacité des stratégies territoriales en matière de sobriété foncière dans la durée ». Mais au 31 décembre 2020, 50,8 % des EPCI-FP détiennent la compétence PLU, 148 PLUi sont opposables et 326 PLUi sont en cours d’élaboration. C’est trop peu pour les ministres signataires qui insistent pour favoriser et dynamiser le processus des PLUi à travers deux mesures.

Il faut se rapprocher des présidents des EPCI-FP, qui détiennent la compétence PLU, pour les inviter à conduire les travaux d’élaboration ou de révision du document et identifier les points de blocage qui s’opposent au transfert de la compétence PLU aux EPCI-FP.

Les ministres rappellent également les apports de la loi « Engagement et Proximité » du 27 décembre 2019 qui assurent aux communes de garder leur mot à dire dans l’élaboration de ce document intercommunal, avant l’adoption du PLUi, au cours de sa mise en œuvre et a posteriori au moment de son évaluation. Pour davantage de détails, une fiche en annexe de la circulaire présente les dispositifs existants en matière d’association des communes à l’exercice de la compétence PLUi.

Contractualisation et plan opérationnel

L’élaboration des CRTE constitue un bon point d’entrée car ils permettent « d’engager, dès à présent, une concertation approfondie avec les collectivités et les acteurs locaux sur la sobriété foncière et l’aménagement durable du territoire ». Les préfets devront, tout au long des 6 ans du CRTE, et en lien avec les collectivités, veiller à soutenir en priorité les projets d’investissements qui allient développement urbain et sobriété foncière. Sans oublier les aménagements urbains qui renforcent la résilience de la ville face au changement climatique.

Sur le plan opérationnel, les ministres soulignent que les ORT « permettent de mobiliser des partenaires dans la durée et d’apporter des outils opérationnels pour mettre en œuvre concrètement et rapidement des stratégies territoriales ambitieuses en matière de sobriété foncière ». Il faut inciter un maximum de communes et d’intercommunalités à s’y lancer (en commençant par celles engagées dans le programme Action cœur de ville) mais aussi dans un PPA.

Des outils de financements et d’accompagnement à mobiliser

Pour mobiliser tous ces outils, les ministres listent les moyens apportés par l’Etat.

Déjà, pour aider à l’élaboration d’un PLUi (qui nécessite des moyens conséquents pour produire les études urbaines, foncières, environnementales, etc.), les préfets devront mobiliser la dotation générale de décentralisation de l’urbanisme, dotée de 23M€ chaque année, au bénéfice des collectivités qui s’engagent dans cette démarche. Le FCTVA est aussi éligible aux dépenses exposées par les communes et leurs EPCI pour les études, l’élaboration, la modification et la révision de leurs documents d’urbanisme, ainsi que pour la numérotation du cadastre.

L’ ANCT est également là pour accompagner les collectivités dans l’élaboration et la mise en œuvre des CRTE, des PLU intercommunaux et des ORT.

Enfin, les préfets devront mobiliser les dotations aux collectivités ( DSIL , DETR , FNADT ) ainsi que les moyens de France relance (Fonds friche, Fonds pour la revitalisation commerciale, aides à la pierre pour le parc privé et le parc social) au bénéfice des projets d’investissement les plus vertueux et en veillant à soutenir les territoires ruraux et les quartiers prioritaires de la politique de la ville.