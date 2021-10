A l’école, les enfants confrontés à un air intérieur dégradé

Qualité de l'air

Publié le 21/10/2021 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Les enfants sont particulièrement vulnérables à la pollution, or leur environnement scolaire se caractérise par une mauvaise qualité de l’air. Ce constat a amené le Réseau Île-de-France Santé Environnement (ÎSÉE) à organiser un webinaire, jeudi 14 octobre, à l’occasion de la journée nationale de la qualité de l’air.

« L’école est le deuxième lieu de vie des enfants après leur logement », souligne d’emblée la responsable de la division expologie (1) au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), Corinne Mandin, en introduction, jeudi 14 octobre, d’un webinaire consacré aux « pollutions dans les environnements intérieurs scolaires ». Organisé par le Réseau Île-de-France Santé Environnement (ÎSÉE), son objectif est d’identifier des « leviers d’action ». Car les enfants sont « particulièrement vulnérables, en raison de leur poids et de comportements les exposant plus que les adultes, par exemple quand ils sont en contact avec le sol ou, pour les plus petits, lorsqu’ils portent les mains à leur bouche », illustre-t-elle. Outre la question sanitaire stricto sensu, les études internationales ...