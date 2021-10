Nouveau contrat type d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins

Santé publique

Publié le 21/10/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO parus au JO

Un arrêté du 24 septembre modifie l’arrêté du 27 avril 2017 relatif au contrat type d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins mentionné à l’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale.

Ce contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins est signé entre l’agence régionale de santé et l’établissement de santé. Il a pour objet d’impliquer les établissements à concourir à la mise en œuvre d’actions pour les thèmes qui les concernent, conformément aux référentiels nationaux et aux orientations régionales et nationales d’amélioration de la pertinence et de l’efficience des soins.