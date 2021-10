Repenser la santé au travail et les organisations à l’aune de la Covid-19

[Conférence Innova'ter 2021 - Replay]

Publié le 21/10/2021 • Par Romain Mazon • dans : France, Toute l'actu RH

Sarah Delaine et Charles Jacob-Poinsard, tous deux issus de la Promotion Abbé Pierre de l’Inet ont conduit en 2020 une étude pour l’Observatoire MNT qui s’est intéressée à la manière dont la santé, les politiques de prévention, ou la qualité de vie au travail étaient appréhendés par les collectivités.

Sarah Delaine, aujourd’hui directrice adjointe de l’action sociale au conseil départemental de l’Oise et Charles Jacob-Poinsard, devenu directeur du département finances et gestion Ville d’Avignon, ont conduit, pendant leur scolarité à l’Inet, une étude portant sur la place occupée par les questions de santé dans les collectivités. Une étude dont la qualité repose sur le fait qu’elle est « théorique et pratique », a souligné Laurent Besozzi, directeur général adjoint des services Région Provence Alpes Côte d’Azur et vice-président de la MNT.

Sarah Delaine et Charles Jacob-Poinsard présentent les recommandations tirées de leur travail d’enquête, en direction des élus, des cadres dirigeants, des agents, et des organisations syndicales.

Voir ou revoir la table ronde en replay