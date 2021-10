Trifyl vise la valorisation de 80% des déchets des ménages

Trifyl Horizon 2030 est un projet visant à diviser par cinq la quantité des déchets ménagers enfouis grâce à un nouveau process de tri et de valorisation des biodéchets, des déchets recyclables et résiduels. 150 millions d’euros sont investis, avec une baisse de la TGAP à la clé.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Présidente de région, préfète, députée, sénateurs, maires… Il y avait la foule des grands jours pour assister à la pose symbolique de la première pierre de la future usine de tri des déchets du pôle des énergies renouvelables de Labessière-Candeil (Tarn) le 18 octobre. Daniel Vialelle, vice-président du Tarn et président de Trifyl, syndicat interdépartemental de valorisation des déchets (1), a rappelé que la réflexion sur ce projet avait été engagé dès 2014. « Avec un investissement majeur de 150 millions d’euros, Trifyl Horizon 2030 conjugue pragmatisme et innovation, mutualisation et maîtrise ...