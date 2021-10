Prix prévention de la délinquance : le palmarès 2021

Transports publics

Publié le 20/10/2021 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Pour la douzième édition de son Prix prévention de la délinquance, le Forum français pour la sécurité urbaine a récompensé le 20 octobre à Nice trois bonnes pratiques locales alliant mobilités et sécurité.

Agressions, insultes, harcèlement, dégradations… Dans les bus, les tramways et les trains, la mobilité génère des risques, des actes de délinquance et un sentiment d’insécurité, obligeant les collectivités et les opérateurs de transport à investir massivement le champ de la sécurité.

« Mobilités et sécurité », c’est le thème retenu cette année par le Forum français pour la sécurité urbaine pour son Prix prévention de la délinquance, qui a récompensé le 20 octobre à Nice trois actions jugées exemplaires et duplicables à d’autres territoires. En partenariat avec le ministère des transports, le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, l’Agence nationale de cohésion des territoires et le Forum Vies ...

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours J’en profite