Le Comité des Régions de l’UE tire la sonnette d’alarme sur l’état des finances locales

Finances locales

Publié le 20/10/2021 • Par Isabelle Smets • dans : Actu experts finances, Europe

La pandémie a plombé les budgets régionaux et locaux et fait craindre pour les investissements publics dans les territoires européens.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

C’est désormais un exercice annuel. Le Comité des Régions de l’UE (CdR) a présenté, lors de la traditionnelle Semaine européenne des villes et régions européennes, qui s’est tenue du 10 au 14 octobre en version hybride cette année encore, le deuxième « Baromètre régional et local annuel de l’UE » [en anglais, nldr].

Il apporte une première estimation de ce que pourrait être l’impact de la crise sanitaire sur les finances locales et régionales : un trou de quelque 180 milliards d’euros au niveau de l’ensemble des collectivités européennes. Ce que le CdR appelle l’« effet ciseau » de la crise : combinaison de la perte de recettes en raison de la baisse de l’activité économique, des rentrées fiscales, des redevances, etc. (perte chiffrée à 55 milliards d’euros) et de l’augmentation des dépenses engagées pour réagir à la pandémie (125 milliards d’euros).

Et pour les collectivités en France ?

Un tableau européen qui se décline cependant tout en contraste. Ainsi, les collectivités allemandes sont de (très) loin les plus impactées, avec un trou de 111 milliards pour elles seules, soit 15% de leurs recettes totales.

Pour l’Italie, c’est -22,7 milliards €, pour l’Espagne -12,3. Ramené en pourcentage des recettes, c’est cependant pour les collectivités de Chypre (25% de recettes en moins) et de Bulgarie (15,3%) que l’impact est le plus important.

La France dans tout cela ? Elle fait partie de ceux qui