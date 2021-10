Dijon géolocalise ses bassins d’emploi pour mieux identifier leurs besoins

Visualisation de données

Publié le 21/10/2021 • Par Alexandra Caccivio • dans : Régions

C'est une première en France: l'Urssaf Bourgogne a réalisé en partenariat avec la métropole de Dijon une cartographie dynamique des emplois, quartier par quartier, doublée d'une étude de leur évolution sur dix ans (2009-2019). La démarche, aujourd'hui formalisée, servira de référence pour l'Urssaf dans les autres régions qui souhaitent se lancer dans la "data-analyse territoriale".

L’Urssaf Bourgogne a produit, en partenariat avec Dijon Métropole, une étude permettant de mesurer sur dix ans (de 2009 à 2019) l’évolution de l’emploi salarié privé (hors agriculture) dans les différents quartiers de la capitale régionale. En lien avec cette étude, l’Urssaf Bourgogne met en ligne sur son site internet un outil cartographique dynamique, qui permet de consulter l’évolution de l’emploi dans chaque quartier – en sélectionnant par exemple un secteur d’activité précis. C’est une première en France, qui s’appuie sur un travail fin pour géolocaliser les emplois. L’étude et la carte dynamique seront mises à jour chaque année.

Suivi quartier par quartier

« Dijon Métropole nous avait demandé si nous pouvions lui fournir des données sur des quartiers ciblés, explique-t-on dans la collectivité. Les élus pressentaient par exemple que le commerce de centre-ville avait chuté avec la construction des zones commerciales comme la Toison-d’Or mais sans avoir de données factuelles permettant de comprendre la dynamique des différents quartiers. » L’Urssaf, qui produit des études à l’échelle des départements et, en infra, des bassins d’emploi, a réalisé avec les services de la métropole une carte qui comprend, au total, 37 quartiers. « Nous avons affecté à chaque quartier les coordonnées GPS des entreprises inscrites à l’Urssaf », détaille Jeanne-Clémence Andrey. Cela représente près de 13 000 établissements et 82 000 emplois qui ont été géolocalisés.

Pour réaliser ce travail qui s’annonçait titanesque, l’Urssaf Bourgogne a reçu l’appui de la caisse nationale de l’Urssaf qui l’a aidée à automatiser la démarche. Un code NAF a été associé aux coordonnées GPS de chaque entreprise pour permettre, sur la carte dynamique, de visualiser le poids de chaque secteur d’activité, quartier par quartier. La démarche, aujourd’hui formalisée, servira en tout cas de référence pour l’Urssaf dans les autres régions qui souhaitent se lancer dans la « data-analyse territoriale ».

Les emplois publics exclus de l’étude

« Nous allons pouvoir proposer ce service à d’autres communes mais à condition que cela fasse l’objet d’un partenariat, indique Jeanne-Clémence Andrey. Les informations qualitatives, il faut que ce soit le partenaire qui les apporte, pour nous aider à comprendre les évolutions. Parce que, si la géolocalisation est facile à remonter, nous avons besoin des services (de la métropole dans le cas présent, ndlr), qui connaissent bien le territoire, pour ne pas dire de bêtise quand on analyse les données brutes. Par exemple, si une entreprise qui emploie beaucoup de personnes déménage, cela peut faire baisser fortement les chiffres dans un quartier, alors qu’en fait elle n’a bougé que de deux rues. Il faut pouvoir le préciser sur la carte dynamique par un système d’info-bulle. »

En quoi cette étude et ce nouvel outil cartographique vont-ils éclairer ou réorienter les politiques publiques ? « On a eu des surprises », raconte Océane Charret-Godard, élue à la métropole, en charge de l’emploi, de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire. On savait que le tertiaire avait pris une place importante, c’est normal, c’est le cas dans toutes les métropoles régionales. Mais nous n’avions pas perçu que, dans le même temps, l’emploi industriel avait connu une chute énorme. »Avec le recul de l’industrie, « ce sont des emplois peu qualifiés qui disparaissent, qui laissent sur le carreau des gens qui ne vont pas forcément pouvoir aller vers les métiers du tertiaire ». Dans ce contexte, « nous avons intérêt à poursuivre notre travail avec les filières, comme nous l’avons fait avec le hub santé pour adapter les compétences et accompagner l’industrie du futur ».

L’agence de développement, de son côté, a mis en place des « zones de surveillance, dont les parcs d’activité », dont elle va suivre précisément l’évolution au gré des développements ou des fermetures. Cette connaissance fine constitue en soi un bon moyen, pour la collectivité, d’accompagner les besoins en adaptant les services – la desserte par les transports en commun par exemple.