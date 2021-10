Les députés ont adopté la première partie du projet de loi de finances pour 2022

Budget 2022

Publié le 20/10/2021 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Actu juridique, France

L'Assemblée nationale a adopté, mardi 19 octobre, la première partie du projet de loi de finances pour 2021. Le texte acte quelques nouvelles compensations liées à la fin de la taxe d'habitation sur les résidences principales pour des montants limités. Retour sur les principales modifications avant l'examen de la seconde partie du texte en séance publique à partir de lundi.

Fin du premier round budgétaire à l’Assemblée nationale. Les députés ont terminé l’examen des articles de la première partie du projet de loi de finances pour 2022 et l’ont voté, mardi 19 octobre à une large majorité par 349 voix pour, 205 voix contre et 5 abstentions. Peu d’amendements votés ont concerné les collectivités dans cette première partie à l’exception de quelques modifications des compensations liées à la suppression de la taxe d’habitation. Tour d’horizon.

Intégration des rôles supplémentaires dans les compensations de la taxe d’habitation

« Cet amendement très technique répond à un engagement pris par le Gouvernement », a précisé d’emblée dans l’hémicycle le ministre délégué chargé des Comptes publics, Olivier Dussopt, le 15 octobre. Il s’agit d’intégrer les rôles supplémentaires dans la base de compensation de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Les rôles supplémentaires correspondent à des recouvrements de l’administration fiscale au profit des collectivités territoriales lorsqu’elle remarque des erreurs ou des oublis. « Cela permet aussi d’intégrer dans la base de compensation des rôles supplémentaires qui n’avaient pas été intégrés à temps du fait de quelques retards administratifs dus à la période de confinement », a complété le ministre. Cette mesure devrait coûter « une centaine de millions d’euros » selon les estimations de Bercy. Elle répond aux demandes depuis plusieurs mois de l’Association des maires de France et de France urbaine d’une prise en compte des bases issues des avis d’imposition supplémentaires 2020 émis entre 2021 et 2023. « C’est un sujet important que nous attendions. Les collectivités n’ont pas à pâtir des difficultés de la DGFIP en 2020 », souligne Franck Claeys, directeur Economie et finances locales de France urbaine.

Deux dérogations au non remboursement des hausses de taux de TH entre 2017 et 2019

Le gouvernement a également fait voter, le 14 octobre, un amendement pour compenser de façon dérogatoire certaines communes qui avaient augmenté leur taux de taxe d’habitation entre 2017 et 2019. Deux exceptions ont été prévues par l’exécutif selon Olivier Dussopt :

La première dérogation concerne les EPCI – établissement public de coopération intercommunale – et les communes qui auraient été amenés à augmenter leur taux de taxe d’habitation entre 2017 et 2019 à la suite d’un accord de gouvernance financière aux termes duquel la nécessité d’une harmonisation fiscale entre les communes se traduisait par une augmentation des taux pour certaines et une baisse des taux pour d’autres.

La seconde dérogation vise les EPCI et les communes concernées par un arrêté préfectoral qui les aurait contraints à augmenter leur taux de taxe d’habitation pour équilibrer leurs comptes à la suite d’observations formulées par une chambre régionale des comptes sur les trois exercices de 2017 à 2019.

D’après Bercy, le premier cas ne concernerait « qu’un nombre très réduit de communes, sans doute compris entre dix et vingt ». Pour le second cas, le chiffre n’est pas encore connu mais « le volume est suffisamment faible pour que le traitement puisse se faire au cas par cas » a affirmé le ministre du Budget. parallèlement, il a précisé qu’il n’y aurait pas de modification du coefficient correcteur pour réaliser ces dérogations.

Un dernier amendement gouvernemental concerne les collectivités et en particulier la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace (CEA). Il a pour but de minorer de 2023 € le montant du droit à compensation de la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace (CEA) pour le transfert de routes nationales par l’État depuis le 1er janvier 2021. Un montant si faible qu’il a entrainé un tacle du député du groupe Libertés et Territoires, Charles de Courson. « Cet amendement est plein d’humour… Cette somme est probablement supérieure à celle qui résultera des calculs liés aux transferts, très incertaine… », s’est-il gentiment moqué.