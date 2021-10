Les personnes âgées victimes de discriminations liées à l’âge avancé

Autonomie

La Défenseure des droits, Claire Hédon, a rendu public début octobre, les résultats d’une enquête sur les discriminations fondées sur le grand âge. Elle met en avant les difficultés rencontrées par les personnes âgées dans plusieurs domaines de leur vie quotidienne dont leurs rapports avec les pouvoirs publics.

Les propos et les attitudes âgistes, ainsi que les situations discriminatoires, sont rarement rapportés par les personnes concernées. De ce fait, les discriminations à l’égard des personnes âgées restent un enjeu peu investi par les débats et politiques publiques. Face à ce constat, le Défenseur des droits a souhaité réaliser une étude (1), afin de documenter les difficultés d’accès aux droits, les inégalités de traitement et les discriminations dans l’accès aux biens et aux services des personnes âgées vivant à domicile.

Faire valoir ses droits

Dans le domaine des relations avec les services publics et démarches administratives, l’étude révèle qu’une personne âgée sur cinq est confrontée à des difficultés. 23 % des personnes de 65 ans et plus déclarent avoir rencontré des difficultés pour ...