80% des collectivités vont augmenter leur fiscalité déchets, selon Amorce

Déchets-eau-énergie

Publié le 20/10/2021 • Par Arnaud Garrigues • dans : Actu experts finances, actus experts technique, France

L'association Amorce qui ouvre son congrès annuel ce 20 octobre 2021 à Troyes, alerte sur une hausse des coûts de la gestion des déchets, qui va obliger les collectivités à augmenter leur fiscalité. Dans les domaines de l'eau et l'énergie, la tendance à la hausse des prix s'observe aussi.

A l’heure de l’ouverture de son congrès annuel (à Troyes, du 20 au 22 octobre), l’association Amorce tire la sonnette d’alarme face à la hausse des couts des services publics des déchets, de l’énergie et de l’eau.

La hausse de la TGAP produit ses effets

Dans le secteur des déchets, l’équation est bien connue, et le scenario qui se dessine aujourd’hui a déjà été dénoncé par Amorce : pour inciter à réduire l’incinération et l’enfouissement de déchets, l’Etat a fait passer en loi de finances une hausse de la fiscalité sur ces activités, via la taxe générale des activités polluantes (TGAP).

Pour justifier cette décision, le ministère de la Transition écologique a expliqué que plusieurs filières REP seraient mises en place (via la loi anti gaspillage pour une économie circulaire), devant ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités, Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier