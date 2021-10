COMPTABILITÉ

Compte financier unique sous M57 : la maquette est modifiée

Publié le 20/10/2021 • Par Léna Jabre • dans : Actualité Club finances, Textes officiels finances, TO parus au JO

Olivier Le Moal Fotolia

L'arrêté du 16 octobre 2019 relatif au compte financier unique pour les collectivités territoriales, les groupements et les services d'incendie et de secours admis à l'expérimentation de ce compte et votant leur budget par nature a fixé la maquette de présentation du compte financier unique sous M57 par nature.