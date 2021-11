Rémi Lefebvre : « Les maires cachent l’abstention sous le tapis »

Elus locaux

Publié le 09/11/2021 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

A la veille du congrès de l’AMF, le politologue revient sur la chute de la participation aux municipales. Une dégringolade qui, au-delà du contexte sanitaire de 2020, en dit long sur la coupure entre les maires et leurs administrés.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Bien sûr, en pleine pandémie mondiale, les dernières municipales n’étaient pas de nature à attirer le chaland. Les chiffres n’en restent pas moins vertigineux. L’abstention a atteint son plus haut niveau historique au second tour de 2021 : 58,4 %. Dans les villes de plus de 100 000 habitants, seuls 18 % des inscrits en moyenne ont voté pour la liste victorieuse. Un chiffre qui descend sous la barre des 15 % à Lille, Nîmes, Amiens, Dijon, Marseille ou Clermont-Ferrand. Une véritable grève du vote qui ne laisse pas d’inquiéter le politologue Rémi Lefebvre.

Comment expliquez-vous le hiatus entre le fait que les maires restent les élus préférés des Français et l’abstention qui avait déjà presque doublé entre 1983 et 2014 ?

La légitimité populaire des maires est largement fantasmée. Elle ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne