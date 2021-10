Une revalorisation des bas salaires « loin d’être à la hauteur »

Salaires

Publié le 20/10/2021 • Par Claire Boulland • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu RH

"Mesurette", "loin d'être à la hauteur des besoins des fonctionnaires et de l'attractivité de la fonction publique", "loin des sommes annoncées en juillet", "arnaque"... Au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, des syndicats ont déploré le manque d'ambition d'un engagement qui aurait permis de conclure le mandat présidentiel sur une note positive.

L’annonce était tombée au début de l’été, lors de la conférence sur les perspectives salariales dans la fonction publique. A défaut d’une augmentation du point d’indice, les salaires les moins élevés de la fonction publique seraient relevés début 2022. Et c’est un engagement bien plus colossal, selon la ministre de la Transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin. Car le personnel de catégorie C représente 45 % des effectifs de la fonction publique : 22 % pour l’État, 50 % pour l’hospitalier et 75 % dans la territoriale.

La revalorisation du traitement indiciaire des agents de catégorie C a d’abord consisté en l’attribution de points d’indice majoré à certains personnels civils et militaires de l’État, personnels des ...

