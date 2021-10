Contractualisation

Le déploiement des CRTE s’accélère

La 31e convention nationale d'Intercommunalités de France-AdCF a été l'occasion pour la ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, et le président de l'AdCF, Sébastien Martin, de tirer un premier bilan positif des signatures de contrat de relance et de transition écologique (CRTE). Mais sur le terrain les interrogations demeurent et les contenus sont très différents d'une collectivité à l'autre.

