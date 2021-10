David Lisnard : « L’Etat impose aux maires une bureaucratie terrifiante »

[Congrès des maires 2021] Décentralisation

Il est l’homme qui monte chez Les Républicains. Le maire de ­Cannes, David Lisnard, est candidat à la présidence de l’Association des maires de France (AMF) face à ­Philippe ­Laurent (UDI) les 16 et 17 novembre.

Il est sorti de l’ombre début 2020. Parmi les premiers, le maire de ­Cannes David Lisnard a alerté contre la crise sanitaire qui s’annonçait. Auprès du pouvoir central, il a prêché dans le désert. Mais les électeurs lui ont été gré de sa prescience. Au premier tour des municipales, il a obtenu 88 % des suffrages. Un score de Corée du Nord, dans une ambiance de Corée du Sud où, comme auparavant au pays du Matin calme, tous les ­Cannois se calfeutraient chez eux.

Depuis, « monsieur 88 % » se fait le contempteur, dans les médias, du « Léviathan étatique ». Une charge qui s’accompagne d’une bonne rasade de libéralisme : baisse de la dépense publique, prédilection pour le contrat, plus que pour le statut dans la fonction publique, éradication du millefeuille territorial…

Mais ­David ­Lisnard, qui a préféré se présenter à la tête de l’AMF plutôt qu’à l’élection interne pour déterminer le candidat des Républicains à la présidentielle, ne veut surtout pas être réduit à son passé de porte-parole de ­François ­Fillon, en 2017.

Dans la campagne à l’AMF, il met son drapeau dans sa poche. Face à son adversaire, ­Philippe ­Laurent, enraciné dans le terreau des associations d’élus et soutenu par des maires tantôt ­Macron-compatibles, tantôt non-alignés, il peut compter sur le concours des principales forces politiques locales : PS, LR, EELV et PCF. Reste à convaincre l’immense majo­rité des édiles encartés nulle part. Pour ce faire, il sillonne les asso­ciations départementales de maires. Un retour aux sources pour ­David ­Lisnard.

Votre candidature à la tête de l’AMF puise-t-elle ses racines dans vos années auprès de Jacques Pélissard, président de l’association entre 2004 et 2014 ?

A l’origine, je ne connaissais personne dans ce milieu. C’est pourquoi j’ai passé en 1996, une petite annonce en forme d’offre de service dans « La Gazette des Communes » ! ­C’est comme cela que Jacques ­Pélissard, le député maire RPR à Lons-le-Saunier, m’a recruté. J’ai été à la fois son directeur de cabinet et son assistant parlementaire. C’est lui qui m’a appris le job de maire. Un boulot qui exige des convictions fortes et un refus de tout sectarisme. C’est aussi lui qui m’a mis en contact avec les élus ruraux, quand je l’accompagnais dans sa circonscription du ­Jura. C’est lui encore qui m’a fait découvrir l’AMF, où il était déjà très actif. Son soutien m’est précieux, tout comme la confiance que me témoigne l’actuel président, ­François Baroin (LR).

Mais je ne suis pas intronisé. Je me soumets au suffrage des électeurs, comme en 2014 à Cannes, quand je l’ai emporté largement sans l’investiture de mon parti. J’ai cherché jusqu’au bout un accord avec ­Philippe ­Laurent. Il ne l’a pas souhaité. Face à ses listes représentant toutes les nuances de gris de la ­Macronie, j’ai constitué des équipes proches de la réalité des maires, avec une majorité d’élus non encartés. Parmi ceux issus d’un parti, le pluralisme est respecté.

A Cannes, je ne suis pas un maire de gauche ou de droite, je suis le maire de tout le monde, élu d’une ville qui a une image plus complexe que celle que certains ont voulu colporter. Cannes a ses richesses, mais le taux de pauvreté y est bien supérieur à la moyenne nationale. De même, les Alpes-Maritimes ne se réduisent pas à sa frange littorale. Enfin, j’ai vécu jusqu’à mes 14 ans à Limoges. Tout cela m’imprègne profondément.

Les maires doivent faire un kilomètre d’effort dès qu’ils veulent avancer d’un mètre

Quel est le principal enjeu de cette élection à vos yeux ?

L’indépendance de l’AMF au service de la souveraineté communale. Tout au long de son histoire, l’AMF a eu des conflits très durs avec les pouvoirs en place, comme sous ­Nicolas ­Sarkozy et ­François ­Hollande. Mais il y avait toujours un respect réciproque. Ce n’est plus le cas, avec la volonté de marginaliser l’AMF, sur fond de nationalisation de la taxe d’habitation. A Cannes, alors que nos dépenses courantes baissent chaque année, j’ai refusé les contrats de Cahors. Ces documents n’ont de « contrat » que le nom. C’est un dispositif réglementaire de bonus-malus fondé sur une norme de hausse des dépenses de fonctionnement.

De même, le bricolage permanent sur la dotation globale de fonctionnement est une forme perverse et sclérosante de la décentralisation. Et si les impôts de production sont un fardeau, ils n’ont pas vocation à faire partie de ce jeu de bonneteau, qui se traduit par toujours plus de dépendance des communes à l’égard d’un Etat surfiscalisé et surendetté qui, un jour ou l’autre, va piocher dans nos réserves.

La crise sanitaire n’a-t-elle pas, in fine, rapproché l’Etat des maires ?

Nous avons reçu des décrets après les dates prévues pour l’application de ces textes. Des ministres et des préfets ont découvert les décisions devant leur poste de télévision. L’Etat a attaqué devant les tribunaux la commune de Philippe Laurent parce qu’elle voulait rendre le masque obligatoire.

Quand, en novembre 2020, j’ai écrit au ministère de la Santé que, s’il ne faisait pas intervenir l’armée et le ministère de l’Intérieur pour la vaccination, il lui faudrait faire appel aux maires, je n’ai reçu aucun écho. Personne, dans les directions de l’Etat, ne voulait entendre parler de vaccinodrome…

Je rappelle d’ailleurs que c’est l’AMF et François Baroin qui ont voulu, les premiers, restaurer le couple maire-préfet. Comme le dit ­Marcel ­Gauchet, la multiplication des agences de l’Etat est une catastrophe. Je ne souffre pas du syndrome de Stockholm. Je ne suis pas reconnaissant à toutes les entités de l’Etat de nous prendre en otage. Face à ces forces contraires, les maires doivent faire un kilomètre d’effort dès qu’ils veulent avancer d’un mètre.

Quel bilan tirez-vous de la réforme territoriale ?

Elle a marqué une dilution des responsabilités au sein de grandes entités. Je suis pour l’intercommunalité, mais contre la supracommunalité. Ma communauté d’agglomération est l’une des rares à ne pas percevoir de fiscalité propre. Les lois « Notre­ » et « Maptam­ » ont imposé une schématisation permanente. Pour faire un centre des déchets, il faut que le PADD soit en phase avec le PLU, que ce dernier respecte le Scot puis le Sraddet­, en observant, bien sûr, le code de l’urba­nisme et le droit européen…

Dans une multitude de domaines, l’autorisation préalable est la règle et la liberté, l’exception. Résultat : tout le monde fait ceinture et bretelles. Un jour, le gouvernement dit aux maires qu’ils ne se construisent pas assez, le lendemain, il les soumet au zéro artificialisation nette.

Soumis à cette bureaucratie terrifiante et noyés dans le maquis des pouvoirs, les maires doivent posséder des connaissances ultrapointues pour ne pas se laisser déborder. L’Etat technocratise le pouvoir local. Une machine infernale qui alimente aussi le délitement civique. Elle crée, enfin, une fracture territoriale. Beaucoup de communes ne peuvent pas répondre aux appels à projet de l’Etat. Des concours remportés par les grosses structures, souvent alimentées par les mêmes cabinets de consulting.

Mais on est arrivé au bout du bout de cette dérive. C’est le bon moment pour revenir à des principes simples : un impôt par échelon de collectivité, qui paie décide, qui décide paie… Le prochain quinquennat sera celui du nouvel élan décentralisateur.