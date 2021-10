La police municipale de Paris entre en action

PM de Paris

Publié le 19/10/2021 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Si le profil des policiers municipaux de Paris est connu depuis plusieurs mois, Anne Hidalgo a profité le 18 octobre de l'installation de la première promotion pour annoncer la création de plusieurs instances destinées à rendre compte de l'activité du service mais aussi veiller à sa déontologie. La maire de la capitale justifie également la création d'une école de formation spécifique.

Après de multiples rebondissements et polémiques et plusieurs mois de gestation, la police municipale de Paris a commencé, ce mardi 19 octobre, son déploiement dans les vingt arrondissements de la capitale. En mode très progressif. Car si le projet prévoit de hisser la capitale au rang de plus grosse « PM » de France avec 3400 agents au compteur, la première promotion entrée en fonction s’appuie aujourd’hui sur un modeste service de 154 agents.

Un effectif dont l’assermentation est prévue au début du mois de novembre. Le gros des troupes sera « formé progressivement et renforcé par des recrutements externes ».

La veille, à l’occasion d’un lancement en grandes pompes devant l’Hôtel de Paris, au cours duquel elle ...

