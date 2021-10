[Entretien] STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT (3/3)

« Il faut créer des outils dont le point de départ est la création d’emplois »

Publié le 19/10/2021 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Pour entraîner les banques dans leur sillage, les collectivités doivent financer, avec un fonds spécifique pour la création d’emplois et la formation, les bonifications d’intérêt et les garanties des emprunts bancaires des entreprises qui en contre partie s’engageront à respecter des objectifs chiffrés. Entretien avec Denis Durand, économiste, co-directeur de la revue Economie et Politique du PCF.

