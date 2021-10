Achats responsables : Bercy veut stimuler l’engagement des collectivités

Développement durable

Publié le 19/10/2021 • Par Christine Berkovicius • dans : Actu juridique, France

L’objectif est d’inciter les acteurs publics, et privés, à accélérer sur la voie de l’achat responsable. Ce parcours comprend trois grandes étapes, un outil d’autodiagnostic, une charte qui a été réécrite et un label, avec trois degrés de performance.

Le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, vient de présenter le « parcours national des achat responsables », une démarche destinée à renforcer la notoriété du label « relations fournisseurs et achats responsables », créé en 2012, et à diffuser davantage la RSE dans l’ensemble de l’économie.

« L’idée est d’embarquer le plus possible d’acteurs publics et privés au meilleur niveau. Si on leur dit ‘le label ou rien’, on les décourage, d’où cette notion de parcours que nous proposons », a-t-il expliqué le 13 octobre dernier.

Ce chemin vers l’excellence se fera en plusieurs étapes. La porte d’entrée reste la charte « relations fournisseurs et achats responsables », qui compte 2.200 signataires, et dont le texte a été toiletté pour être plus explicite, autour d’éléments ...

