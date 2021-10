Collectivités, L’Union européenne vous accompagne pour aider les plus démunis

Publié le 19/10/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

L’inclusion sociale est au cœur des valeurs et du modèle social européens. La réduction de la pauvreté et la création d’une société plus égalitaire et solidaire font partie des priorités de l’Union européenne et constituent la base de « l’Union de l’égalité ».

Afin de permettre à tous les citoyens européens de bénéficier de l’égalité des chances et d’un accès équitable aux ressources, plusieurs initiatives ont été mises en place. L’égalité entre les hommes et les femmes reste une priorité et fait partie d’une vaste stratégie au niveau européen reprenant le principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail, ainsi que la lutte contre le racisme ou encore les droits de l’enfant. Un nouveau plan d’action européen contre le racisme 2020-2025 a été proposé, complétant ainsi la directive relative à l’égalité raciale. Et la toute première stratégie de l’Union pour l’égalité des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, non binaires, intersexuées et queers (LGBTIQ) a été proposée en novembre 2020. Afin de mettre en œuvre ces différents objectifs et stratégies, des subventions sont prévues afin d’aider les collectivités à mettre en place des initiatives et projets.

Le FSE+ pour aider les plus démunis et lutter contre les inégalités

Pour la nouvelle programmation, le Fonds social européen devient FSE+. Bien connu des collectivités, les subventions des fonds structurels contribuent depuis les années 60 à lutter contre les inégalités face à l’éducation et l’emploi ou contre les discriminations. Alors que toute l’Europe est frappée par la crise sanitaire, le rôle du FSE+ se voit renforcé. S’il conserve des prérogatives comparables à la précédente programmation, il intègre et renforce désormais trois anciens dispositifs :

Les dispositifs proposés par le FSE+

Outil privilégié de la mise en œuvre du Socle européen des droits sociaux, le FSE+ est géré en France par les services de l’État et par les conseils régionaux et peut être mobilisé par les collectivités pour des projets favorisant :

L’emploi durable et de qualité et le soutien à la mobilité de la main d’œuvre ;

L’inclusion sociale, la lutte contre la pauvreté et les discriminations ;

L’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie ;

Les capacités institutionnelles des autorités publiques et l’efficacité de l’administration publique.

Les programmes opérationnels (PO) national et régionaux pour le FSE+ ne sont pas encore finalisés, mais vous pouvez d’ores et déjà contacter votre conseil régional pour identifier les spécificités de votre territoire et préparer vos projets !

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fr

Des projets qui améliorent concrètement le quotidien des plus démunis

Ce fonds permet souvent aux communes et aux associations avec lesquelles elles travaillent de mettre en œuvre des projets ambitieux. Des dispositifs de garde d’enfants adaptés à la situation des mères isolées aux projets d’insertion des personnes les plus en retrait de la société en passant par la lutte contre l’illettrisme, la liste des initiatives soutenues par le fonds social européen est longue ! En voici quelques exemples : en Provence-Alpes-Côte d’Azur, un programme de lutte contre l’illettrisme a été cofinancé à hauteur de 50 % par le FSE (184 000 euros); en Haute-Garonne, le programme Alliances fertiles de Cocagne visant à faciliter l’emploi et la qualification des personnes en difficulté professionnelle a reçu un financement 83 000 euros du FSE sur 3 ans (50 % du budget) et en Basse-Normandie, un service de garde d’enfants pour faciliter l’accessibilité à l’emploi pour les parents a également été cofinancé pour 9 communes du département.

https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/projets/domi-kid-service-de-garde-denfants-en-basse-normandie

https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/projets/alliances-fertiles-en-haute-garonne

https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/projets/des-ambassadeurs-contre-lillettrisme

Des solutions pour limiter les effets de la crise sanitaire sur les plus pauvres Avec la pandémie, la pauvreté touche désormais des catégories sociales jusqu’ici épargnées : des intérimaires, des personnes occupant de petits boulots, des artisans, des intermittents du spectacle ou des étudiants. Dans ce contexte, l’aide alimentaire et l’assistance matérielle apparaissent plus que jamais nécessaires. Et l’apport de l’Union européenne représente une part conséquente de l’effort. Par exemple, le fonds d’aide aux plus démunis (FEAD) finance un tiers des repas distribués par les Restos du Cœur. En France, le budget alloué à l’aide aux plus démunis issus des fonds européens est en nette augmentation pour la période 2021-2027, pour prendre en compte les besoins provoqués par la crise du Covid-19. La somme croît de 48 % pour atteindre 869 millions d’euros, contre 583 millions entre 2014 et 2020. https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/qu-est-ce-que-le-fonds-europeen-d-aide-aux-plus-demunis/

Contenu proposé par La Commission européenne