Médicosocial : mobilisation générale contre une crise inédite des métiers

Métiers de l'humain

Publié le 18/10/2021 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

Plus de 130 organisations des secteurs social et médicosocial des Hauts-de-France viennent de lancer un cri d'alarme sous la forme d'une mobilisation et d'un manifeste. L'« oubli » de ces professionnels dans le Ségur crée une situation intenable dans des organisations déjà exsangues.

Les acteurs de tout le secteur social et médicosocial des Hauts-de-France ont entamé jeudi 14 octobre une mobilisation inédite dans son ampleur. Plus de 300 directeurs et présidents de structures et organisations sociales des secteurs du handicap, des personnes âgées, de la protection de l’enfance et de la lutte contre l’exclusion se sont réunies à Lille pour présenter leur manifeste sur la crise des métiers de l’humain dans laquelle ils sont plongés. Et plus de 130 organisations ont signé un manifeste.

« C’est la première fois que nous sommes amenés à une situation comme celle d’aujourd’hui, a insisté Annette Glowacki, présidente de l’Uriopss Hauts-de-France, lors de la mobilisation. La situation est inédite. Jamais nos organisations et nos ...