Paris 2024 : des Jeux olympiques partis pour durer

Sport

Publié le 18/10/2021 • Par Gabriel Zignani • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 veulent proposer un événement exemplaire. Mais ils souhaitent aussi que les JO bénéficient à la capitale et à la Seine-Saint-Denis sur la durée. Où en sont les chantiers ?

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Paris est officiellement ville olympique depuis le 8 août et la fin des Jeux de Tokyo. Elle accueillera les Jeux olympiques du 26 juillet au 11 août 2024 et les Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre. Pour symboliser le passage de flambeau, la maire (PS) de Paris, Anne Hidalgo, a reçu les drapeaux olympiques et paralympiques des mains du maire de Tokyo lors des cérémonies de clôture, dans le stade olympique de Tokyo.

Cent ans après les derniers Jeux d’été en France, les organisateurs ne veulent pas seulement en faire un grand événement sportif. Ces JO devront laisser une trace. Les promesses portent sur les équipements sportifs, bien sûr, même si 70 % sont déjà construits et 25 % seront temporaires. En Seine-Saint-Denis, département où un enfant sur deux ne sait pas nager à son ...