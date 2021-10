Pratique sportive

Surfer, mais pas trop, sur la vague des sports de nature

Publié le 19/10/2021 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

© M. Morverand - Photothèque sportsdenature.gouv.fr - Tous droits réservés

Randonnée pédestre, course à pied, VTT… Les sports de nature s’exercent sur des espaces, sites et itinéraires, par définition ouverts à tous types d’usagers. Chefs de file de cette politique publique, les départements agissent à la croisée des impératifs de promotion du territoire et de protection de l’environnement. Alors que d’autres collectivités s’impliquent, le « développement maîtrisé » de ces activités prend aussi la forme d’une artificialisation des lieux de pratique.

Sport