Inventez une restauration collective de qualité pour tous !

[Journée d'étude]

Publié le 18/10/2021 • Par Marie-Aurélie Colpin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, France

Trois ans après la loi Egalim, les défis de l’alimentation et de la restauration territoriale sont encore nombreux. Pour aider les collectivités à réussir la transition, le Club Éducation et Vie scolaire organise une Journée d’étude Alimentation et restauration territoriales qui fera intervenir les meilleurs experts du sujet le 9 décembre prochain à Paris.

Trois ans après la loi Egalim, les défis de l’alimentation et de la restauration territoriale sont encore nombreux. Les décideurs locaux doivent ainsi penser une alimentation et une restauration territoriales efficaces et plus respectueuses des enjeux de santé publique, de justice sociale et d’environnement. Pour aider les collectivités à réussir la transition, le club Éducation et vie scolaire organise le 9 décembre prochain à Paris, une journée d’étude Alimentation et restauration territoriales qui fera intervenir les meilleurs experts du sujet.

Au programme

Pour engager des actions, il faut, en amont, bien étudier la question. Au programme de la journée :

Santé publique, justice sociale, environnement : comprendre les enjeux d’avenir de la restauration territoriale

Faire le point sur la restauration collective trois ans après la loi Egalim

Faire les bons choix en matière de politique tarifaire

Construire une restauration collective fondée sur une politique de transition agricole et alimentaire

Circuits de proximité, produits labellisés, repas végétariens : savoir comment garantir efficacement la qualité de la restauration pour tous

Cet événement s’adresse aux DGS-DGA, Élus et directeurs en charge de l’éducation et des affaires scolaires et périscolaires, de l’agriculture et l’agroalimentaire et de la restauration scolaire et collective. Il est organisé le soutien de France Urbaine, de l’ANDEV et de l’Agores et animé par Delphine Ducoeurjoly, ingénieure spécialisée, systèmes agricoles et alimentaires durables.

Intervenants

Christophe CHAULIAC, Directeur de la restauration municipale de la ville du Palais-sur-Vienne

Christophe HÉBERT (ou son représentant), Président de l’Agores / Directeur du pôle restauration de la ville d’Harfleur

Virginie LANLO, Première adjointe au maire en charge de l’éducation de la ville de Meudon

Dominique PATUREL, Chercheuse à l’INRAE

Gilles PEROLE, Adjoint au Maire chargé de l’éducation et de l’enfance de la ville de Mouans-Sartoux et Président d’Un Plus Bio

Philippe PRIEËLS, Directeur de l’Institut de L’Angélus

Franck SALIERES, Directeur Agriculture et montagne de Métropole Nice Côte d’Azur

Christine VIRON, Cofondatrice, directrice et cogérante de La Bio d’Ici

Informations et inscription

Toutes les informations pratiques et le programme complet sont accessibles en ligne sur la page dédiée à cette journée d’étude Alimentation et restauration territoriales

Vous pouvez également contacter Sonia Luemba au 01 79 06 76 45 ou par mail : sonia.luemba@infopro-digital.com