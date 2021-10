« C’est le bon moment pour l’action sociale d’entrer dans la lumière »

Congrès de l'Actas

Publié le 18/10/2021 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France, Toute l'actu RH

Les 44e rencontres de l'Association des cadres territoriaux de l'action sociale s'ouvrent le 19 octobre à Roubaix, avec pour titre "Sous les feux de la rampe". Interview de la présidente Pauline Dubois à la veille de l'événement.

Pourquoi avoir choisi le thème « Sous les feux de la rampe » pour les 44e rencontres de l’Actas ?

C’est une réflexion de deux années au niveau de l’association. C’est assez récent pour l’Actas de réfléchir à sa communication, de petit à petit aller sur le terrain du plaidoyer et des dynamiques d’influence. Lors du dernier congrès, on a présenté aux adhérents l’idée d’ « entrer dans la lumière » qui fonctionnait bien avec la crise Covid. Pendant les deux premiers confinements, tout le monde n’avait d’yeux que pour nous, les soignants et le médico-social. On a trouvé que c’était le bon moment de mettre en place cette campagne d’entrée dans la lumière.

Cette année, c’est plus qu’entrer dans la lumière, c’est rester dans la lumière. Comment le faire alors qu’on avance dans ...

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 30 jours J’en profite

Cet article est en relation avec le dossier