Le parlement de Loire, ou comment transformer les relations avec le fleuve

Fiction & Prospective

Publié le 21/10/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Une initiative multiacteur inédite en France vise à prendre en compte et à défendre les intérêts de la Loire à travers une approche narrative. De quoi enrichir le logiciel de l’action publique locale pour penser l’aménagement du territoire de demain.

«Et si, pour la première fois en Europe, un fleuve avait la possibilité de s’exprimer et de défendre ses intérêts à travers un système de représentation interespèces ? » C’est avec ce « et si » que le parlement de Loire propose un processus collectif inédit pour imaginer ce que pourrait être la prise en compte des intérêts d’une entité non humaine : la Loire. Cette juridico-fiction vise à faire reconnaître la personnalité juridique du fleuve, mais aussi à enrichir le logiciel de l’action publique en renouvelant les modes de pensées et d’action.