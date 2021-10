Action publique : la fiction, boussole ou miroir déformant ?

Fiction

Publié le 20/10/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Pour appréhender les futurs, la fiction permet de renouveler les imaginaires et vient utilement compléter d’autres approches plus traditionnelles.

« La prospective sans fiction rate l’imprévisible ». La formule d’Ariel Kyrou est percutante. Surtout, elle donne un rôle de premier plan à la fiction. « Nous baignons dans un univers d’images, d’histoires, de fictions, il faut aussi agir sur elles, sinon on les subit », pointe-t-il. C’est l’une des stratégies adoptées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) : en août 2020, elle a lancé « un appel à fragments de futurs » pour rassembler des fictions sur la vie numérique en 2030 et en a publié une exploration prospective et spéculative en mai.

« Le travail sur les imaginaires peut aider à se projeter dans le futur et accompagner la mise en conformité des acteurs et des individus dans leurs pratiques quotidiennes en matière de protection des données », explique