La territoriale, vers un modèle hiérarchique plus horizontal ?

Publié le 18/10/2021 • Par Julie Krassovsky • dans : France, Toute l'actu RH

Retour en présentiel pour le dixième colloque organisé le 15 octobre par l’Association des DRH de grandes collectivités (ADRHGCT) dont le thème cette année interrogeait la fonction au regard de la crise, toujours, et des aspirations des jeunes à une fonction publique territoriale moins verticale.

Une organisation du travail dynamique et des procédures agiles, la fin du parapheur, l’accès au télétravail, un management souple basé sur la coopération et des outils de travail digitaux et créatifs, un lien récrée avec les usagers…Telles étaient les principales propositions et aspirations portées par le jeune Renaud Concordet avec son manifeste, signé par une pléiade d’étudiants qui tous se destinent à travailler au sein du service public.

Face à des responsables ressources humaines qui voient leurs activités impactées par un nombre de chantiers importants autant réglementaires (1607 heures, protection sociale, etc.) qu’organisationnels (pérennisation du télétravail), le colloque était placé sous le signe des enjeux managériaux qui attendent ces directions.