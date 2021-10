Les développeurs économiques vont plancher sur les contraintes environnementales

[Entretien] Développement économique

Le forum Dev&co 21, le rendez-vous de référence des professionnels de l’attractivité et du développement économique, organisé en version 100% virtuel par le CNER, la fédération des agences de développement économique, est de retour du 23 au 25 novembre 2021. Pour l'occasion, la Gazette a décidé d'interviewer Antoine Angeard, le délégué général du CNER sur les spécificités de cette édition intitulée « Faire mieux, le nouveau faire plus ? Vers un développement territorial durable ». Et sur la première étude française sur les professionnels du développement économique réalisée avec le groupe Randstad dont les résultats seront dévoilés lors du forum.

Pourquoi avoir intitulé la 4e édition de votre forum des professionnels de l’attractivité et du développement économique (Dev&co21) « Faire mieux, le nouveau faire plus ? Vers un développement territorial durable » ?

Les territoires et les développeurs économiques ont fait trop longtemps l’économie d’une réflexion sur l’évolution des métiers de l’attractivité et du développement économique. Depuis toujours, ceux-ci se résument par du quantitatif : toujours plus d’entreprises, de touristes, d’emprise foncière, etc. Avec des conséquences positives mais aussi des négatives : pollution, artificialisation des sols, hausse du prix de l’immobilier, etc.

Les contraintes environnementales et les habitants attachés à leur qualité de vie nous obligent à revoir les objectifs et méthodes de ces métiers, pour être davantage dans le qualitatif. Faire mieux plutôt que plus. Ce thème incarne une « nouvelle frontière » pour les territoires.

Quel est l’objectif de ce forum Dev&co21 dont la Gazette des Communes est partenaire ?

Il vise d’abord à rassembler tous les professionnels de l’attractivité et du développement économique, quelle que soit leur structure employeur : services de collectivités de tous niveaux, agences d’attractivité et de développement, technopoles, clusters, incubateurs, etc., avec le soutien de toutes leurs fédérations respectives.

Il cherche ainsi à décloisonner ces professionnels et à leur faire prendre conscience qu’ils font partie d’une véritable communauté autour de ces métiers, incarnée par la plateforme www.deveco.fr.

Enfin, le forum DEV&CO propose de leur apporter recul, bonnes pratiques, témoignages, bref, toutes les clés pour mieux exercer leur métier au quotidien.

Qu’allons-nous y apprendre ?

Avec l’aide de la Gazette, les thèmes qui font l’actualité de nos métiers seront tous abordés : comment adapter l’attractivité et le développement territorial aux contraintes environnementales, pourquoi et comment les entreprises industrielles collaborent de plus en plus avec les territoires, qu’attendent les entreprises étrangères des territoires français. Des pratiques innovantes seront présentées sous forme de pitch (5 mn) par plus de 20 professionnels de terrain, notamment sur l’attraction de talents et la relance.

Pouvez-vous nous dévoiler quelques invités ?

Au-delà des professionnels de terrain, des keynotes seront présentées par des personnes aussi variées que Caroline Granier (Fabrique de l’industrie) sur les clés d’un écosystème territorial efficace en matière d’industrie, Floriane Boulay (AdCF) sur l’impact de la loi Climat Résilience sur le développement économique, ou encore Juan Pablo Alcantar (fédération américaine des agences d’attractivité) sur les méthodes américaines d’attraction de talents.

Des chefs d’entreprise témoigneront également de leurs liens nouveaux avec les territoires : Alain Verna, PDG de Toshiba tech Europe Imaging Systems et auteur d’un ouvrage sur l’industrie contributive et résiliente ou encore Emmanuel Brugger, dirigeant de Cristel, PME en pointe sur les process durables.

Le Grand Invité, habituellement un grand chef d’entreprise, n’est pas encore confirmé tout comme les deux intellectuels qui ouvriront le forum. Mais ils nous aideront à « voir plus loin ». A ne pas manquer ! Vous les découvrirez très bientôt en suivant DEV&CO France sur LinkedIn.

Vous vous associez avec le groupe Randstad pour réaliser la première étude française sur les professionnels du développement des territoires. Pouvez-vous nous en dire plus et comment y participer ?

Personne n’est capable de dire combien, et qui, sont les développeurs économiques français aujourd’hui. Nous les estimons entre 8 et 10 000. L’objectif de cette enquête inédite est donc de connaître les femmes et les hommes qui exercent quotidiennement ces métiers. Plus nous aurons de réponses, plus un portrait réel se dessinera.

De plus, avec l’aide de Randstad et de sa solution SmartData, des milliers d’offres d’emploi sont en cours d’analyse pour identifier les principaux profils recherchés dans ces métiers aujourd’hui.

Des informations importantes pour connaître cette « armée de terrain » au service de la relance et qui seront présentées lors du forum DEV&CO.

Pour participer à l’enquête (avant le 30/10) : https://forms.gle/8m3FYdfkufUbMCXc8

Pour participer au forum : www.forum-deveco.fr